Band faz hoje segundo debate A 25 dias do primeiro turno, oito candidatos à Prefeitura de São Paulo enfrentam-se hoje, a partir das 21h30, no segundo debate eleitoral da televisão, promovido pela Band. O encontro, mediado pelo jornalista Boris Casoy, terá cinco blocos e duração aproximada de duas horas e meia. Os adversários estarão dispostos na bancada na seguinte ordem: Ivan Valente (PSOL), Gilberto Kassab (DEM), Soninha Francine (PPS), Renato Reichmann (PMN), Marta Suplicy (PT), Ciro Moura (PTC), Geraldo Alckmin (PSDB) e Paulo Maluf (PP). No primeiro bloco, haverá uma pergunta comum a todos os candidatos, com base em enquete sobre os problemas da metrópole. No segundo e no quarto blocos, candidato questiona candidato. No terceiro, jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem as perguntas, de acordo com sorteio prévio. No quinto e último bloco, cada concorrente terá dois minutos para as considerações finais. A emissora usará novamente o recurso da "tela dividida", que permitirá ao telespectador ver ao mesmo tempo quem faz a pergunta e quem irá responder.