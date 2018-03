Bancoop: Comissão do Senado aprova convocação de Vaccari, Funaro e Blat

A comissão de Direitos Humanos do Senado acaba de aprovar requerimento de convocação do ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop) João Vaccari Neto, do doleiro Lucas Funaro, do promotor do Ministério Público paulista, José Carlos Blat e do advogado da Bancoop, Pedro Dallari.

Os quatro deverão comparecer ao Senado, em dias diferentes, para explicar as denúncias que envolvem a cooperativa ligada ao PT. As datas ainda vão ser definidas. Neste momento a comissão ouve o relato de cooperador lesados pela cooperativa. Vaccari é suspeito de ter desviado recursos da Bancoop para financiar campanhas eleitorais do PT.

Reportagem publicada pelo Estado revela que investigação comandada por José Carlos Blat aponta desvios da ordem de R$ 100 milhões da Bancoop. Blat está convencido de que uma fatia do montante foi destinada a campanhas eleitorais do PT - ele não aponta valores exatos que teriam tomado esse rumo porque, alega, depende de investigações complementares.