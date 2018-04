Banco vê ''menção imprópria'' A assessoria de imprensa do Bradesco informou que as interceptações telefônicas envolvendo o banqueiro Lázaro de Mello Brandão são uma "menção imprópria e deslocada do contexto". Procurada pela reportagem, a empreiteira baiana OAS tomou conhecimento da participação de um informante e das investigações em sua sede, mas não se manifestou. Joílson Santos Góes, suposto funcionário da OAS e, segundo a PF, "operador do esquema de lavagem de dinheiro envolvendo Kurt Pickel", não foi encontrado para comentar as suspeitas levantadas pela Operação Castelo de Areia.