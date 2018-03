Banco Mundial libera parcela de US$ 450 mi ao RS O governo do Rio Grande do Sul anunciou que o Banco Mundial aprovou hoje a liberação de US$ 450 milhões correspondentes à segunda parcela de um empréstimo de US$ 1,1 bilhão feito ao Estado em setembro de 2008. Assim como a parcela anterior, de US$ 650 milhões, os recursos serão usados para reduzir os desembolsos com parte da dívida do Estado. O governo vai antecipar a quitação de débitos e ganhará prazo maior para devolver o dinheiro ao Banco Mundial, com juros menores. Com isso, calcula uma redução de R$ 380 milhões de gastos com o serviço de parte de uma dívida total de R$ 37 bilhões.