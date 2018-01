Banco do Brasil pagou comercial quando socialite tinha quadro em programa de TV

BRASÍLIA - Quando Aldemir Bendine, atual presidente da Petrobrás, comandava o Banco do Brasil, a instituição financeira estatal comprou anúncios na Rede TV! para serem exibidos no horário em que a socialite Val Marchiori tinha um quadro no Programa Amaury Jr.. A publicidade custou R$ 350 mil ao ano e durou apenas enquanto Val Marchiori trabalhou no programa, entre 2010 e 2011.

A relação da apresentadora com o Banco do Brasil já é alvo de investigação. Também durante a passagem de Bendine pela presidência do Banco do Brasil (2009-2015), a instituição concedeu empréstimo de R$ 2,79 milhões para uma empresa da socialite, a Torke Empreendimentos.

Após receber uma representação feita por funcionários do banco, o Ministério Público Federal em São Paulo pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para apurar as acusações de que o empréstimo seria irregular, uma vez que a amiga de Bendine teria restrições de crédito e renda insuficiente para obter o empréstimo. O Banco do Brasil nega irregularidades e diz que o empréstimo está dentro dos parâmetros.

No Programa Amaury Jr., Val Marchiori apresentou um quadro sobre viagens e bens luxuosos do início de 2010 a meados de 2011, quando deixou a Rede TV! para participar do Mulheres Ricas, na TV Bandeirantes.

Público. O Banco do Brasil nega que a publicidade feita no programa de Amaury Jr. tenha relação com Val Marchiori. Diz que a compra do espaço levou em conta "o público-alvo das campanhas publicitárias do BB" e que "os investimentos realizados no programa Amaury Jr. nos anos de 2010 e 2011 representaram 5,7% de todo o valor aplicado na Rede TV! no período."

A Rede TV! afirmou que "não divulga dados dos contratos com seus clientes". Val Marchiori não quis comentar o assunto. Seus auxiliares informaram que ela estava viajando. Bendine também não quis comentar o caso.