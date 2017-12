Banco do Brasil dá empréstimo para MS pagar servidores O Banco do Brasil concordou nesta terça-feira com o governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (PMDB), em conceder empréstimo para pagamento dos salários referente a dezembro último, aos funcionários estaduais. No final da semana passada, Puccinelli ameaçou cancelar um contrato de 4 anos com a instituição financeira, caso fosse negado o empréstimo. São R$ 135 milhões da folha líquida, a serem pagos em seis parcelas iguais, sem juros. A decisão foi tomada no início da tarde por diretores do BB que vieram de Brasília, logo depois que o governador apresentou-lhes uma lista de vários bancos interessados em administrar a conta-salário do governo do Estado. Em compensação, o contrato com o BB foi prorrogado por mais um ano. O empréstimo foi fechado entre o banco e os sindicatos dos servidores, devido a impossibilidade do governo realizar operação do gênero. Puccinelli garantiu a quitação junto ao BB, beneficiando inclusive os quase 400 funcionários que estão com problemas de crédito na praça.