Bancada fluminense já conta com derrota sobre royalties O líder da minoria no Congresso, deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), disse nesta tarde que a bancada fluminense na Câmara já não trabalha com a hipótese de conseguir derrubar hoje, no plenário da Câmara, a emenda do deputado Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) e Humberto Souto (PPS-MG) que faz uma distribuição mais igualitária dos royalties da produção petrolífera entre Estados e municípios.