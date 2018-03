Bancada do RJ tenta adiar votação sobre royalties A bancada do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados continua usando de recursos regimentais para tentar adiar a votação da emenda ao projeto de lei que estabelece a partilha do pré-sal de forma igualitária, entre todos os Estados e municípios, da produção petrolífera. Depois de pedirem para zerar o painel do plenário, agora foi a vez do deputado Hugo Leal (PSC-RJ) pedir a retirada da pauta do texto.