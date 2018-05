Bancada do Rio pede retirada de urgência de projeto As bancadas do Rio de Janeiro na Câmara e no Senado enviarão um pedido conjunto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela retirada do regime de urgência na tramitação do projeto que fixa as regras de exploração do pré-sal no Congresso. A decisão foi tomada durante jantar oferecido na noite de ontem pelo governador Sérgio Cabral (PMDB) para discutir a proposta do governo.