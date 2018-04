Bancada do Rio defende ICMS na origem sobre petróleo Após a esmagadora derrota no Congresso com a aprovação da Emenda Ibsen, que redistribui os royalties do petróleo da camada pré-sal entre todos os Estados, a bancada do Rio de Janeiro articula uma revanche: o Senado retoma hoje a análise de um projeto que altera a Constituição para permitir a cobrança, na origem, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a produção de petróleo e de energia elétrica.