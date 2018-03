Bancada do PT se reúne para discutir eleição na Câmara A bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados reúne-se na tarde deste domingo para discutir a eleição da nova Mesa Diretora da Casa, que será realizada na segunda-feira. Segundo informou o partido, o PT já formalizou apoio à candidatura do deputado Michel Temer (PMDB-SP) e apresentou dois candidatos às vagas na Mesa na eleição. O PT indicou para a chapa de Temer o deputado Marco Maia (PT-RS) para concorrer à 1ª vice-presidência e Odair Cunha (PT-MG) para disputar a 3ª secretaria. Antes da reunião, na manhã deste domingo, a coordenação da bancada marcou um encontro. No final da tarde, o presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), agendou um encontro com todos os líderes partidários para discutir os preparativos para o início da sessão legislativa de 2009.