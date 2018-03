Bancada do PT retoma reunião para discutir posição do partido sobre MP 665 Recomeçou, no final da tarde desta terça-fera, 5, a reunião da bancada do PT na Câmara para discutir a posição do partido na votação da Medida Provisória 665. O encontro havia sido suspenso mais cedo devido a uma divisão na bancada petista quanto à aprovação da medida. A reunião foi retomada com a presença dos ministros das Comunicações, Ricardo Berzoini; da Previdência Social, Carlos Gabas - os dois participaram da primeira etapa - do ministro da Secretaria Geral da Presidência, Miguel Rossetto; e do ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas.