Bancada do PT quer que secretário de segurança deponha A bancada do PT quer que o secretário estadual de Segurança Pública, Saulo de Castro Abreu Filho, deponha esta semana na Comissão de Segurança Pública da Assembléia Legislativa paulista, para discutir as falhas na política de segurança do Estado. A convocação do depoimento, pedida pelo deputado Renato Simões, já havia sido aprovada pela comissão na semana passada. Em casos como esses, o convocado tem 30 dias para marcar a data do depoimento, porém, os recentes ataques do PCC despertaram esse interesse pela antecipação dessa convocação. Para o deputado, a onda de ataques, encabeçados pelo PCC em todo o Estado, só foi possível devido à omissão em muitos casos e às ações "atabalhoadas" do governo estadual. "O governo negocia de forma atabalhoada, durante os momentos de crise, e não consegue prevenir", disse Simões.