Bancada do PT no Senado discute mínimo na terça-feira O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), reunirá a bancada na próxima terça-feira, véspera da votação do projeto de lei do salário mínimo na Casa, a fim de discutir a matéria com os senadores. Um representante do Ministério da Fazenda ou da Previdência Social apresentará à bancada as justificativas para a manutenção da política de reajuste do mínimo. "A bancada do governo não vai votar envergonhada", afirmou Costa.