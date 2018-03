Bancada do PT na Assembleia paulista discute nova liderança Deputados do PT não chegaram a um acordo na discussão desta quarta em torno do nome que ocupará a liderança do partido na Casa – o posto funciona como uma espécie de porta-voz da oposição ao governo tucano em São Paulo. A discussão está ligada à indicação do deputado petista que ocupará a 1ª secretaria, cargo forte na administração da Assembleia, disputado por Enio Tatto e Rui Falcão.