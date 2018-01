Bancada do PT na Alesp pede afastamento de servidores A bancada do PT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) reuniu-se, na manhã desta sexta-feira, 9, com o procurador-geral de Justiça, Márcio Fernando Elias Rosa, e pediu o afastamento de agentes públicos envolvidos na suposta formação de cartel em licitações do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).