Bancada do PT endossa obstrução à minirreforma Após mais de duas horas de reunião, a bancada do PT na Câmara dos Deputados endossou a recomendação da Executiva do partido de obstruir as discussões sobre a minirreforma eleitoral aprovada no Senado. "Vamos fazer um velório e enterrá-la daqui para a próxima semana", anunciou o líder do PT, José Guimarães (CE). O presidente nacional da sigla, Rui Falcão, acompanhou a reunião que isolou a posição do deputado Cândido Vaccarezza (SP), defensor da votação da minirreforma.