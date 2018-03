Bancada do PT discutirá atuação do partido na Câmara A bancada do PT na Câmara dos Deputados realizará entre segunda e terça-feira um seminário para discutir questões políticas e de organização. Segundo o líder do partido, deputado Paulo Teixeira (SP), o encontro servirá para balizar a atuação da bancada. "O PT terá papel fundamental na sustentação do governo e na continuidade e aprofundamento do projeto do partido e de aliados em implementação desde 2003", disse.