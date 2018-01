Bancada do PMDB na Câmara lista sete nomes para ministério a serem levados para Dilma

Brasília - A bancada do PMDB na Câmara compôs uma lista com sete nomes a serem enviados à presidente Dilma Rousseff como opções para ocupar os dois ministérios que caberão ao partido na Câmara. Houve uma votação na bancada e, por 42 votos a nove, os deputados decidiram indicar nomes ao governo.

Para o Ministério da Saúde foram listados os deputados Saraiva Felipe (MG), Manoel Junior (PB) e Marcelo Castro (PI). Para o Ministério que abrigará a pasta de infraestrutura, José Priante (PA), Mauro Lopes (MG), Newton Cardoso Jr (MG) e Celso Pansera (RJ). Em relação à infraestrutura ainda há dúvidas sobre as indicações porque os deputados aguardam que o governo oficialize a intenção de fundir os ministérios de Portos e da Secretaria de Aviação Civil.

Pansera foi apontado pelo doleiro Alberto Yousseff como "pau-mandado" do presidente da Câmara Eduardo Cunha. Outro parlamentar próximo a Cunha é Manoel Junior, que chegou a ser cotado para liderar a bancada do PMDB na Câmara. Nos últimos dias, Cunha fez reiteradas declarações de que não apresentaria nomes do partido para a reforma ministerial do governo.

Já Marcelo Castro protagonizou trocas de farpas com Cunha por ter seu relatório sobre reforma política ignorado pelo presidente da Casa.