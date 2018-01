Bancada do DF pede investigação contra Jaqueline Roriz A bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados se reuniu hoje e decidiu fazer coro aos pedidos de investigação contra a deputada federal Jaqueline Roriz (PMN-DF), flagrada em gravação de 2006 recebendo um pacote de dinheiro de Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais e delator do "mensalão do DEM". O PSOL já pediu investigação na Corregedoria e na quarta-feira pedirá ao Conselho de Ética a abertura de um processo de cassação contra a parlamentar.