Bancada do DEM no Senado quer expulsão de Arruda A maioria da bancada do DEM no Senado é favorável à abertura de processo para a expulsão do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do partido. Nessa hipótese, o governador terá prazo para apresentação de defesa, e o julgamento do processo terá que ocorrer até 15 de dezembro.