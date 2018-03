Bancada do DEM aprova apoio à candidatura de Sarney A bancada de senadores do DEM encerrou reunião no início da noite de hoje em que decidiu, por unanimidade, segundo seu líder, senador José Agripino (RN), apoiar a candidatura do senador José Sarney (PMDB-AP) à presidência do Senado. Participaram do encontro 11 dos 14 senadores do partido. Faltaram Eliseu Resende (MG), Efraim Moraes (PB) e Kátia Abreu (TO). Agripino, ao justificar a decisão da bancada, afirmou que Sarney na presidência do Senado será um fator de "equilíbrio e interligação" entre o Congresso e o Poder Executivo, "sem submissão". Agripino relatou ainda que os senadores do DEM, diferentemente da bancada do PSDB - que apresentou 13 condições a Sarney e ao outro candidato, o petista Tião Viana (AC), para decidir a quem apoiar - fizeram duas exigências: a criação de instrumentos para conter o excessivo uso de medidas provisórias (MPs) pelo Executivo e a distribuição das relatorias das MPs entre todos os partidos.