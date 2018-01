Ban Ki-Moon, da ONU, cumprimenta Dilma pela vitória

Dez dias depois de a presidente Dilma Rousseff ter sido reeleita, o Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, telefonou para cumprimentá-la pela vitória. Na conversa, que durou dez minutos, realizada às 15h40 desta quarta-feira, Ban Ki-Moon disse, segundo a Secretaria de Imprensa do Planalto, que o resultado das eleições demonstra que "a população brasileira reconheceu a importância da redução da pobreza e da criação de oportunidades no Brasil".

A presidente Dilma agradeceu o telefonema e afirmou que espera reencontrá-lo durante a reunião do G-20, nos dias 15 e 16 de novembro, na Austrália. De acordo com o Planalto, a presidenta comentou ainda que espera manter, no segundo mandato, parceria ainda maior com a ONU, acrescentando que "o Brasil permanecerá fiel ao multilateralismo" e que "a liderança de Ban Ki-Moon está à altura dos desafios internacionais".

Dilma e Ban Ki-Moon conversaram também sobre a epidemia do Ebola. O secretário da ONU pediu à presidente brasileira que o apoie na busca de recursos para ajudar a conter o avanço da doença. Este mesmo apelo Ban Ki-Moon informou que está fazendo a todos os presidentes com quem tem conversado.