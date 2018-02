Baleia Rossi quer PMDB com candidato próprio em SP O presidente do PMDB paulista, deputado estadual Baleia Rossi, defendeu, no início da tarde desta sexta-feira, 17, o lançamento de candidatura própria do partido ao governo de São Paulo, em 2014. "O PMDB tem de deixar de ser escadinha para outro partido em São Paulo", disse o parlamentar durante congresso de prefeitos do partido em Indaiatuba (SP). A última vez que o partido lançou candidatura própria no Estado foi em 1996, com João Leiva.