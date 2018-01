Baldy toma posse no Ministério das Cidades

O presidente Michel Temer (PMDB) assinou, na tarde desta quarta-feira, 22, o termo de posse de Alexandre Baldy no cargo de ministro das Cidades. Baldy assume o posto em substituição ao deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), que pediu demissão do cargo na semana passada, antecipando a reforma ministerial que deve ser feita até o final do ano pelo presidente Michel Temer.

+++ Por aliados, Baldy promete redistribuir unidades do Minha Casa Minha Vida

A opção de Baldy no lugar do tucano Bruno Araújo, que pediu demissão na semana passada, tem sido destacada por interlocutores do presidente como uma escolha que ajuda a organizar parte da base. Araújo era acusado de beneficiar seu Estado, Pernambuco, na distribuição de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Baldy já prometeu que vai redistribuir casas em benefício ao PMDB e partidos do Centrão.