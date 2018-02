Balanço do PAC adia reunião ministerial de Lula para dia 23 Inicialmente marcada para segunda-feira da próxima semana, a primeira reunião da equipe de ministros deste ano foi transferida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para quarta-feira que vem. "Houve a avaliação que primeiro deveria ser divulgado o balanço do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)", disse um assessor do Planalto à Reuters. A apresentação do PAC está marcada para terça-feira, data em que o programa completa um ano de lançamento. Outros dois balanços foram feitos no ano passado. Na reunião, Lula vai discutir com a equipe as principais linhas dos cortes que serão feitos no Orçamento da União de 2008, necessários para suprir o fim da cobrança da CPMF, derrubada em dezembro pelo Senado. A intenção é cortar 20 bilhões de reais. Apesar da necessidade de reduzir despesas, Lula deve cobrar dos ministros o cumprimento, ainda durante seu governo, dos diversos projetos e programas que foram prometidos. Um balanço sobre essas iniciativas já foi feito em reuniões individuais entre Lula e ministros. Lula também deve pedir que a equipe dê mais atenção aos parlamentares da base aliada para garantir as futuras votações de projetos do governo, evitando o efeito CPMF. A recomendação para esta atitude, que não é novidade nos governos federais, vem do ministro José Múcio, das Relações Institucionais. (Reportagem de Carmen Munari; Edição de Mair Pena Neto)