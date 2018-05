Balanço da CPT indica queda de 46% no número de conflitos no campo A Comissão Pastoral da Terra (CPT) divulgou ontem um balanço preliminar sobre o número de conflitos na zona rural no primeiro semestre deste ano. Eles indicam queda de 46% em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto no primeiro semestre de 2008 foram registrados 678 conflitos, com o envolvimento de 301.234 pessoas, no mesmo período deste ano houve 366, nos quais se envolveram 193.174 pessoas.