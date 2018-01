Bala perdida atinge consulado da Romênia no Rio Uma bala perdida atingiu o Consulado Geral da Romênia, na Rua Cosme Velho, na zona sul do Rio, hoje de manhã. O projétil quebrou uma janela lateral da casa e atingiu a parede de um quarto onde uma pessoa, cujo nome não foi divulgado, dormia. Ninguém se feriu. Foi feita perícia no local para determinar de onde o disparo foi feito e o calibre da bala. De acordo com a polícia, não houve conflitos armados no Morro Cerro Corá, que fica nas proximidades, que pudesse justificar a bala perdida. "O tiro pode ter partido de qualquer outro prédio. Pode ter sido um disparo a esmo para o alto, há várias hipóteses", afirmou o delegado Paulo Henrique da Silva Pinto, plantonista da 10.ª Delegacia de Polícia (Botafogo), onde o caso está sendo investigado. Está descartada a possibilidade de atentado. No consulado, ninguém quis comentar o incidente.