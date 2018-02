Baixa aprovação de Haddad mobiliza vereadores e cúpula do PT

São Paulo - A bancada de vereadores do PT na capital paulista se reúne nesta quinta-feira, 5, com integrantes da Executiva Municipal da legenda. O foco da reunião deve ser a tentativa de recuperação da popularidade do prefeito Fernando Haddad (PT), em especial na periferia, região que costuma render mais votos aos parlamentares e aos candidatos do partido à Prefeitura.

"Vamos fazer esse embate, mostrando as políticas que estamos fazendo na cidade nas diversas áreas, como transporte, saúde, educação", disse o vereador Paulo Fiorilo, presidente do PT na Capital. "A bancada tem alcance para fazer esse diálogo e acreditamos que podemos reverter essa situação."

Segundo pesquisa Datafolha divulgada no início desta semana, a gestão do petista atingiu seu maior índice de reprovação, com 49% dos entrevistados que consideram a administração Haddad ruim ou péssima. Somente 15% consideraram o trabalho da Prefeitura ótimo ou bom e 34% o consideraram regular. Fora isso, o petista registra atualmente 12% de intenções de voto, abaixo dos 34% do deputado Celso Russomanno (PRB) e em empate técnico com a senadora Marta Suplicy (PMDB) e o apresentador José Luiz Datena (PP), também de acordo com o Datafolha.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na periferia, onde o PT tradicionalmente tem mais apoio, a dificuldade do prefeito é ainda maior. A aprovação de Haddad entre as pessoas com renda mensal familiar de até dois salários mínimos é de apenas 12%, ante 23% entre aqueles que tem renda familiar superior a dez salários.

Apesar do afastamento dos movimentos sociais, Fiorilo diz que o PT municipal quer estratégias em todas as frentes para recuperar a popularidade de Haddad e melhorar as intenções de voto no prefeito na disputa pela reeleição. A ideia é não usar apenas os vereadores, mas a militância petista e lideranças sociais, com as quais o partido tenta uma reaproximação.