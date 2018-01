Baiano não é 'operador nenhum do PMDB', diz Temer

"Você sabe que já pensei em lançar uma nota para pedir à imprensa que não diga mais ou não ponha na manchete ''operador do PMDB disse isso ou aquilo'' porque nós já lançamos notas dizendo que (Fernando Baiano) não tem nada a ver institucionalmente com o PMDB", disse Temer a jornalistas, ao chegar ao gabinete da vice-presidência no Palácio do Planalto.

"Segundo ponto, o próprio Fernando Baiano e o advogado dele disseram que o PMDB não tem nada a ver com isso. Então, digamos, insiste-se em colocar ''operador do PMDB'' e ele não é operador nenhum do PMDB." Questionado se concordava com a declaração do advogado de Fernando Baiano, que afirmou que não se faz obra pública no País sem "acerto", Temer respondeu: "Aí, eu nem comento."