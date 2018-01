Baiano e irmão de ex-ministro estão foragidos

O suposto operador do PMDB nos esquemas de corrupção e propina da Petrobrás, Fernando Antonio Falcão Soares, conhecido como Fernando Baiano, e o irmão do ex-ministro das Cidades Mário Negromonte, Adarico Negromonte Filho, são procurados pela Polícia Federal como foragidos da Justiça. Fernando Baiano e Negromonte Filho tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça Federal nos autos da Operação Lava Jato.

Além de ser apontado pelos delatores Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef como responsável pela movimentação e lavagem da propina do PMDB na Diretoria Internacional da estatal, Fernando Baiano foi acusado por dois executivos de distribuir US$ 8 milhões em propina.

O dinheiro seria referente à compra de sondas de perfuração pela Petrobrás envolvendo a empresas Toyo Setal - uma das integrantes do suposto cartel. Os executivos da empresa, em seus depoimentos, detalharam "episódio de pagamento de propinas" por intermédio de Fernando Baiano "à Diretoria Internacional da Petrobrás".

Eles indicaram "a forma de pagamento e a utilização por Fernando Soares, para recebimento de saldo de oito milhões de dólares em propina", afirmam os procuradores da República.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dinheiro teria sido movimentado nas contas das empresas Techinis Engenharia e Consultoria S/C Ltda. e Hawk Eyes Administração de Bens Ltda., que era uma sociedade com o ex-diretor de Serviço e Engenharia Renato Duque - preso ontem.

Fernando Baiano também é apontado, em outro processo, como o operador do PMDB em um esquema que envolveria o pagamento de propinas na compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA).

Lista. Nesta manhã, os policiais fizeram buscas no endereço de Fernando Baiano no Rio de Janeiro, mas sem sucesso. Os agentes recolheram documentos e um computador.

Negromonte Filho é acusado de ser transportador de dinheiro para Youssef. Ele seria um dos "mulas" da lavanderia. Valores movimentados aparecem relacionados ao seu nome.

Os nomes dos dois foram enviados para o Sistema Nacional de Procurados e Impedidos, lista que serve para a consulta de autoridades policiais de todo o País e, assim, eles estão impedidos de deixar o Brasil.