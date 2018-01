Bahia receberá R$ 202 mi para PAC cidades Históricas O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), informou neste domingo (25), por meio do seu perfil no microblog Twitter, que seu Estado receberá recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas. "Com muita satisfação, informo que a Bahia está incluída no PAC Cidades Históricas, programa do governo federal", escreveu.