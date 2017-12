Bahia decreta cinco dias de luto oficial por morte de ACM

O governador baiano, Jaques Wagner (PT), decretou nesta sexta-feira, 20, luto oficial de cinco dias no Estado pela morte do senador Antonio Carlos Magalhães. Em nota, Wagner lamenta a morte de ACM. Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo "Durante as últimas décadas, Antonio Carlos Magalhães exerceu reconhecida liderança política na Bahia e no Brasil", diz o texto. O governador, neste momento, viaja de volta a Salvador, depois de visitar Porto Seguro, no litoral sul baiano. Veja a íntegra da nota: "NOTA OFICIAL O Governo do Estado da Bahia lamenta o falecimento do senador e ex-governador da Bahia Antonio Carlos Magalhães, ocorrido hoje em São Paulo. Durante as últimas décadas, Antonio Carlos Magalhães exerceu reconhecida liderança política na Bahia e no Brasil, onde ocupou, sucessivamente, os mandatos de deputado estadual e federal, Prefeito de Salvador, Governador do Estado por três vezes, Ministro de Estado e Senador da República. Ao tempo em que fica decretado luto oficial por cinco dias, em homenagem póstuma ao ex-Chefe do Executivo baiano, apresento, em meu nome e no de minha esposa, Maria de Fátima Mendonça, as expressões de nosso pesar à família enlutada. Salvador, 20 de julho de 2007 Jaques Wagner Governador da Bahia" Morre o senador Antonio Carlos Magalhães