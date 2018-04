Bachelet diz acompanhar 'com entusiasmo' atuação de Dilma

BRASÍLIA - Em um discurso repleto de elogios, a diretora-executiva da ONU Mulheres, Michelle Bachelet, diz que acompanha com "muito entusiasmo" a atuação da presidente Dilma Rousseff, destacando o papel da presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas e no encontro do G20 em Cannes.

"Você tem sido uma grande embaixadora mundial da proteção social e dos temas que temos defendido", discursou Bachelet no Palácio do Planalto, após entregar à presidente a versão em português do relatório "Piso de proteção social para uma globalização equitativa e inclusiva", publicado pela Organização Internacional do Trabalho. "Nosso grupo tem acompanhado com muito entusiasmo a atuação internacional da presidente Dilma", disse. "O esforço e a vontade política do seu governo e de seus antecessores, em particular do presidente Lula, de proteger as pessoas que menos têm, vem produzindo resultados", acrescentou Bachelet.

A diretora-executiva disse ainda que tem analisado com muito "interesse" o programa Brasil sem Miséria. "Durante o trabalho de preparação tivemos a oportunidade de comprovar como as políticas de proteção social têm evitado os piores efeitos da crise econômica, principalmente entre os mais vulneráveis, e têm sustentado a demanda e impulsionado a recuperação econômica no Brasil e em vários outros países emergentes", afirmou Bachelet. Ao final da declaração conjunta, em conversa com jornalistas, Bachelet disse que não está na sua agenda retornar à Presidência do Chile.