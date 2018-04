Bachelet critica baixa representação política feminina Em sua primeira visita ao Brasil como diretora-geral do Programa das Nações Unidas para as Mulheres (ONU-Mulher), a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet criticou a baixa representação política das mulheres brasileiras no Congresso. Apesar de reconhecer as dificuldades de aprovar leis que facilitem o acesso feminino às vagas parlamentares, cobrou as mudanças na legislação e uma reforma política.