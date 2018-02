Bachelet avança em redutos socialistas no Chile Os votos de Cerro Navia, um dos bairros mais pobres da mais pobre região de Santiago, a zona oeste, são a síntese do terreno que a socialista Michelle Bachelet precisa recuperar para vencer hoje a eleição chilena no primeiro turno. Desde que ela deixou o poder, esse reduto histórico da esquerda pendeu para a direita. O apoio ao bloco socialista na região de 150 mil habitantes caiu de 62%, quando ela foi eleita, para 56% e 44% nas duas últimas votações.