Azulejos do século XIX roubados de casarões baianos Depois de atacar as igrejas seculares da capital baiana, os ladrões de antigüidades estão levando agora peças de azulejo de imóveis de Salvador protegidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Agentes da Polícia Federal apreenderam ontem, em antiquários do Pelourinho, cem peças de azulejo português do século XIX, arrancados das fachadas de dois casarões da Rua Areal de Cima, no centro da cidade, sítio tombado pelo Iphan em junho de 1964. As peças, que estavam sendo vendidas a US$ 21 (ou R$ 80), vinham sendo compradas principalmente por turistas estrangeiros. A PF abriu inquérito para investigar o caso, identificou os comerciantes envolvidos, um suposto intermediário (que recebia as encomendas) mas não havia requisitado a prisão de ninguém até o início desta tarde. Os acusados serão enquadrados no Artigo 165 do Código Penal, que trata dos crimes praticados contra o patrimônio artístico nacional, o que pode resultar numa condenação de até dois anos de prisão. O caso começou a ser investigado pela PF há um ano, mas os policiais só confirmaram a identificação do material nesta semana graças ao técnico em azulejos da superintendência regional do Iphan, Cosme Santiago Filho. "As peças apreendidas foram, de fato, arrancadas do conjunto de azulejos dos dois imóveis da Rua Areal de Cima", confirmou. Segundo ele, pelo estilo dos motivos florais e as cores (tonalidades de azul e branco) os azulejos provavelmente saíram de oficinas do norte de Portugal, entre o inicio e o final do século XIX. Santiago Filho acha que as peças recuperadas deveriam voltar para as fachadas de origem quando os imóveis, atualmente fechados e precisando de reformas, forem recuperados. "Nos locais onde faltar azulejos para completar os painéis, os restauradores podem colocar réplicas feitas aqui em Salvador", disse. A diretora da superintendência regional do Iphan, Adalgiza Bomfim d´Eça, explicou que embora este seja um dos primeiros roubos de azulejos registrados na Bahia, a prática é comum em São Luís, capital do Maranhão. Ela explicou que as antigüidades roubadas nas igrejas brasileiras, além de serem comercializadas no Exterior, têm grande distribuição em São Paulo. "O Iphan já encontrou muitas imagens e peças sacras roubadas em leilões de antigüidades realizados na capital paulista", disse. No site que o órgão mantém - http://www.iphan.gov.br - há um "banco de bens procurados", onde estão mais de 700 peças sacras roubadas nas igrejas e monumentos brasileiros.