Aziz toma posse no AM e promete foco em segurança Omar Aziz (PMN) tomou posse no governo do Amazonas na noite de hoje em Manaus. Aziz, que havia assumido o governo em março do ano passado, foi vice-governador por quase oito anos do atual senador Eduardo Braga (PMDB). O governador afirmou que a segurança deverá ser sua maior prioridade, especialmente na capital. "Manaus será um das cidades sede na Copa em 2014 e ainda há muito a fazer para que a cidade esteja preparada", disse.