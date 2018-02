Azeredo declara solidariedade à Itália no caso Battisti O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado (CRE), senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), manifestou solidariedade à nação italiana em seus protestos contra a decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de conceder liberdade e asilo a Cesare Battisti.