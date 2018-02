Azeredo admite 'avanço' em acordo do Brasil com Irã O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Eduardo Azeredo (PSDB-MG), afirmou hoje que o acordo assinado por Brasil e Turquia com o Irã "é um avanço", mas é preciso ter cautela quanto aos resultados práticos já que o Irã, "por seus antecedentes, não é um cumpridor de acordos". Azeredo, que é de um partido de oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, lembrou que, por diversas vezes, já criticou a aproximação do Brasil com o Irã. Apesar disso, disse: "Não tenho dificuldades de reconhecer que houve um avanço."