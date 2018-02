Ayres Britto diz que nunca se sentiu pressionado no STF

Britto afirmou que nunca se sentiu pressionado durante seus anos no STF e que o raciocínio é o mesmo para que a Corte se blinde da opinião pública no geral, não só da mídia: "os ministros do Supremo, os membros do Judiciário em geral que devem persistir no seu equilíbrio para administrar os transes da vida".

Ayres Britto deixou a Corte em novembro do ano passado, no meio do julgamento do processo do mensalão, ao completar 70 anos. Ele participou nesta quinta-feira de um seminário sobre direito constitucional na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ao responder uma pergunta da plateia sobre o que o STF ainda deve à sociedade, Britto lembrou que a Corte entendeu que a Constituição recepcionou a Lei de Anistia. "Eu fui voto vencido, eu disse que a Lei de Anistia não foi recebida pela Constituição. E esse tema me tortura."

Ele aproveitou a resposta para citar que "há remédios contra os excessos do judiciário" e mencionou o sistema recursal brasileiro. "Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas e não se pode impedir o Poder Judiciário de falar por último", disse o ex-ministro, que completou: "Eu não temo a tirania do Poder Judiciário porque a Constituição criou antídotos eficazes, como um sistema recursal que é pródigo como nenhum outro sistema recursal. E inclusive em matéria penal nós tivemos o exemplo recentemente".

Em sua palestra, o ex-ministro transmitiu a uma sala lotada de estudantes e juristas alguns de seus ensinamentos na área e também com seus poemas. "Eu vivo em estado de poesia", brincou o jurista, que citou Fernando Pessoa, Nelson Gonçalves e a cantora Ana Carolina em sua exposição.