Ayres Britto considera possível apoio entre Marina e Barbosa no 2º turno

BRASÍLIA - O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto ainda não desistiu de uma chapa formada por Joaquim Barbosa (PSB) e Marina Silva (Rede) para concorrer à Presidência da República. No entanto, entende que cada um queira se lançar individualmente ao Planalto.

"Não me anima dizer que sim (uma chapa única) neste momento. Acho muito justo que cada um queira ser cabeça de chapa. A gente torce por uma dobradinha. Se não no primeiro turno, quem sabe um apoiando o outro no segundo. Acho que é possível, ambos têm chances", afirmou a jornalistas nesta quinta-feira.

Marina e Barbosa chegaram a se encontrar mais de uma vez no ano passado, sempre com a mediação de Ayres Britto. Para ele, uma candidatura do ex-presidente da Corte Joaquim Barbosa qualifica o processo eleitoral. "Minha amizade pessoal com ele não está me impedindo de fazer uma análise objetiva. Que bom que haja candidatos deste porte, desta envergadura."

Em encontro há dez dias, os dois ex-presidentes do Supremo conversaram sobre uma eventual candidatura de Barbosa. "Com toda a honestidade, ele disse que ainda não estava decidido. Porém, isso foi há dez dias. Quem sabe de dez dias para cá, não sei."

Ayres Britto afirmou que a ex-ministra Marina Silva, pré-candidata à Presidência pela Rede, e sua amiga, também está à altura do cargo. "O País, nessas duas candidaturas, respira a plenos pulmões o ar da democracia e perspectiva de condução da coisa pública com toda a honestidade, impessoalidade, transparência e lucidez", disse.

'Aliança improvável'

Segundo interlocutores ouvidos pelos Estado no início de abril, uma eventual aliança entre Barbosa e Marina está praticamente fora de questão. Nas palavras do presidente do PSB, Carlos Siqueira, uma aliança com a ex-ministra do Meio Ambiente é "improvável".

De acordo com um interlocutor de Barbosa, ele não conversa com a ex-ministra há meses. "Ainda que uma figura como o Joaquim Barbosa venha para a política e possa contribuir, sim, temos que olhar para a estrutura institucional que está sendo pensada, para que a renovação não seja apenas nominal", afirmou Marina ao Estado, após ser questionada sobre como avalia uma eventual candidatura do ex-ministro.