Aviões da FAB enviarão 28 toneladas de alimentos a Cuba Haiti Decolarão da Base Aérea do Galeão no Rio de Janeiro dois C-130 Hércules, aviões de transporte pesado da Força Aérea Brasileira, levando 28 toneladas de alimentos para Cuba e Haiti. países recentemente atingidos por furacões responsáveis pela destruição de prédios e pela morte de centenas de pessoas. Segundo uma fonte do governo, as aeronaves partirão do Brasil nas próximas horas desta quarta-feira, cada uma com 14 toneladas de cestas básicas. Na terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou comovido com os relatos feitos pelo presidente cubano, Raúl Castro, sobre a devastação deixada pelo furacão Ike na ilha, e determinou o envio de ajuda humanitária tanto ao país comunista quando ao Haiti. Ainda segundo a fonte, o grupo de trabalho brasileiro criado para analisar a logística do auxílio está trabalhando para enviar helicópteros brasileiros para ajudar no resgate das vítimas. O grupo, composto por membros de diversos ministérios, também prepara o envio de um barco da Marinha carregado com 100 toneladas de arroz para ser dividido entre os dois países. O governo ainda analisa a possibilidade de ajuda financeira, mas o envio dos recursos ainda não foi decidido. Em Cuba, o furacão Ike provocou a destruição de prédios na capital Havana. Ainda não havia dados precisos sobre as vítimas do Ike em Cuba, mas a mídia estatal mostrou um panorama da destruição ao longo da ilha, que também sofreu com a passagem de outro furacão, o Gustav, há 10 dias. No Haiti, as enchentes provocadas pelas chuvas torrenciais do Ike mataram ao menos 71 pessoas. Na semana passada, a tempestade tropical Hana deixou 500 morts no país mais pobre das Américas. (Edição de Eduardo Simões)