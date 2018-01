Avião do Ibama faz pouso de emergência O avião bimotor do Ibama, no qual viajava o presidente do órgão, Hamilton Casara, sofreu uma pane hoje, por volta das 11 da manhã, enquanto sobrevoava a região sudoeste de Rondônia. Um vazamento de óleo no motor direito obrigou o piloto a um pouso de emergência no aeroporto de Costa Marques, a cerca de 800 km de Porto Velho. Além de Hamilton Casara, estavam a bordo a presidente do Conselho dos Gerentes Executivos do Ibama na Amazônia Legal, Idelcleide Rodrigues Lima; o superintendente florestal, Erwin Aguilera; e o intendente florestal Rudi Guzman, do governo boliviano. Ninguém se feriu e o presidente do Ibama já reassumiu a agenda. Casara estava em Rondônia para lançar a Rede de Escritórios Especializados de Fronteiras (REEF), que abrange 10 estados brasileiros, em parceria com países fronteiriços. O objetivo da rede é reduzir os impactos ambientais decorrentes de atividades ilegais específicas de fronteira, como o tráfico de animais silvestres, plantas e peixes ornamentais, biopirataria, contrabando de madeira e subprodutos florestais e a exploração ilegal de produtos não madeireiros. Através da ligação entre computadores e de informações padronizadas e informatizadas, o presidente do Ibama espera vencer a falta de articulação local e regional das autoridades ambientais, agravda pela grande extensão territorial e baixa densidade populacional. A expectativa é de aumentar também a proteção ambiental das bacias hidrográficas de rios binacionais.