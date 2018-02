Avião desaparecido levava 80 brasileiros, diz Air France

A Air France disse nesta segunda-feira que 80 brasileiros estavam entre os 216 passageiros do voo que desapareceu enquanto viajava do Rio de Janeiro para Paris durante a madrugada.

O gerente da Air France no aeroporto Tom Jobim, Antonio Jorge Assunção, divulgou uma relação parcial das nacionalidades dos passageiros: 80 brasileiros, 73 franceses, 18 alemães, 9 italianos, 6 americanos, 5 chineses, 4 húngaros, 2 espanhóis, 2 britânicos, 2 irlandeses e 2 marroquinos.

A lista parcial também inclui passageiros de Angola, Bélgica, Islândia, Noruega, Filipinas, Polônia, Romênia, Rússia, Suécia, Áustria e Turquia.

A relação oficial com o nome e a nacionalidade dos passageiros deve ser liberada quando todos os parentes forem informados sobre o desaparecimento da aeronave.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O voo AF 447 tinha a bordo 126 homens, 82 mulheres, sete crianças e um bebê, além de 12 tripulantes, franceses e brasileiros.

Problemas elétricos

Assunção afirmou que o piloto do voo possuía 11 mil horas de voo, sendo 1,7 mil horas somente no Airbus A330-200.

A aeronave começou a operar em 18 de abril de 2005, e a última manutenção em hangar foi realizada no dia 16 de abril.

O avião partiu do Rio às 19h03 de domingo e deveria chegar a Paris nesta segunda-feira, às 11h10 (6h10, hora de Brasília).

A Air France afirmou, por meio de um comunicado, que o avião "cruzou uma zona com forte turbulência" por volta das 23h (hora de Brasília) e enviou uma mensagem automática às 23h14 que informava a ocorrência de um curto-circuito.

A empresa levantou a hipótese de que a aeronave tenha sido atingida por um raio quando entrava em uma zona com fortes tempestades e turbulências, que teriam provocado as falhas elétricas.

O Comando da Aeronáutica lançou uma busca pela aeronave e utiliza a ilha de Fernando de Noronha como base para as operações.

Aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) foram enviados à região para ajudar nas buscas e no salvamento. Além disso, navios da Marinha também participam dos trabalhos. As embarcações saíram das cidades de Natal, Maceió e Salvador e já estão a caminho de Fernando de Noronha.

Um avião militar francês também partiu do Senegal, na costa ocidental da África, para participar da busca.

O presidente da França, Nicholas Sarkozy, expressou "grande preocupação" com o desaparecimento do avião da Air France, de acordo com nota do Palácio do Eliseu divulgada por emissoras de rádio francesas.

Durante a tarde, Sarkozy visitou o aeroporto Charles De Gaulle, onde o avião deveria ter aterrissado há horas, e se encontrou com as famílias de passageiros que estavam no local à espera de mais informações.

A Air France informou que foram instalados centros de informações para atender aos familiares e amigos de pessoas que estavam no Airbus 330-200 em uma área reservada do Aeroporto Charles De Gaulle, e no Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Galeão.

A companhia divulgou ainda os seguintes números gratuitos para fornecer informações:

Para todo o Brasil: 0800 881 2020

Para a França: 0800 800 812

Para outros países: + 33 1 57 02 1055 BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.