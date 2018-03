Avião de Serra sofre pane durante escala O avião que levava o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), para Bogotá, na Colômbia, teve problemas técnicos durante parada anteontem em Manaus. Enquanto realizava escala técnica na capital do Amazonas, prevista no plano de voo, o jato onde viajava o governador apresentou vazamento de combustível por uma asa. Serra seguiu viagem no dia seguinte, em avião cedido pelo governo do Amazonas. Em Bogotá, ele conhecerá programas na área de segurança.