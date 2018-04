Avião de Lula faz pouso não programado após decolagem

O avião presidencial que leva o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Salvador, na manhã desta terça-feira, 28, teve que fazer um pouso não programado na Base Aérea de Cumbica, em Guarulhos. O avião decolou de Congonhas, na capital paulista, por volta das 8h30 e em menos de vinte minutos pousou em Guarulhos. De acordo com informações extra-oficiais, o vôo foi interrompido porque uma luz no painel acendeu, indicando que o compartimento de cargas não estaria travado. Ainda de acordo com as informações extra-oficiais, como o compartimento de cargas da aeronave estava travado, o problema poderia estar no painel da aeronave. Depois da inspeção, o vôo prosseguiu para Salvador, onde deverá pousar às 11h30 (horário de Brasília). Na capital baiana, Lula irá participar da 11ª Cúpula Brasil-Portugal e no final da tarde, retornará a Brasília. O Comando da Aeronáutica disse que irá divulgar, até o final da tarde desta terça, nota oficial sobre a ocorrência.