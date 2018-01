Avião de Júlio Delgado faz pouso de emergência no Sul

Porto Alegre - O avião comercial que levava o deputado federal Júlio Delgado (PSB-MG) de Belo Horizonte para Porto Alegre nesta manhã não conseguiu aterrissar no Aeroporto Internacional Salgado Filho por causa de um problema técnico e fez um pouso de emergência na Base Aérea de Canoas, na região metropolitana.

A informação foi repassada pela assessoria do PSB no Rio Grande do Sul. O deputado federal Beto Albuquerque, que estava no Salgado Filho esperando Delgado, relatou a jornalistas do PSB que o voo da companhia Azul, que deveria chegar à capital gaúcha por volta das 9 horas, tentou aterrissar três vezes, sem sucesso. O motivo teria sido um problema no sistema de freios. "O freio não dava conta e a pista ficava curta", contou Beto a assessores.

O avião acabou fazendo um pouso de emergência na Base Aérea de Canoas por questões de segurança.

Em nota enviada ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, a Azul Linhas Aéreas informou que o voo 4111, com origem em Belo Horizonte, aeroporto de Confins, e destino Porto Alegre, precisou alternar sua rota para a base aérea de Canoas por conta de um problema de ordem técnica na aeronave. "Os clientes foram prontamente assistidos de acordo com a Resolução 141 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e serão reacomodados em outros voos. A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações", diz o texto.

Segundo a assessoria do PSB, Julio Delgado está se dirigindo de carro ao Palácio Piratini, onde se encontrará com o governador José Ivo Sartori (PMDB). Ele veio ao Rio Grande do Sul para fazer campanha pela sua candidatura para presidência da Câmara dos Deputados.

*