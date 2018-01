Avião de carga da Embraer cai na Espanha Uma aeronave bimotor da Embraer bateu contra uma colina ao norte da cidade de Bilbao, na Espanha, matando seus três tripulantes. O avião, modelo 120 de propriedade da Ibertrans, estava voando de Madri para Bilbao quando o piloto perdeu o controle. Segundo a polícia, o acidente se deu apenas 20 minutos antes do horário previsto para o pouso, 3h30 (de Brasília). A torre de controle do aeroporto avisou a polícia e os bombeiros assim que perdeu contato com a aeronave. Mais tarde, a polícia encontrou os corpos dos dois pilotos e do mecânico que estavam no vôo próximos aos destroços da aeronave, nas redondezas da vila Zalbidar, a 50 quilômetros de Bilbao. Ainda não se sabe a causa do acidente. A aeronave transportava carga de correio. EMB 120, batizado como Brasília, foi lançado, como projeto, em abril de 1980 e seu primeiro protótipo voou em julho de 1983. Diferentemente do Bandeirante, que iniciou sua carreira no Brasil e só depois foi exportado, o Brasília entrou diretamente em operação no exterior, em outubro de 1985. Com mais de 350 unidades já comercializadas e em operação, o avião está equipado com motores Pratt & Whitney dotados de hélices quadripás, tem velocidade máxima de cruzeiro de 583 Km/h e alcance de 1.482 Km. O Brasília mede 20 metros de comprimento, 6,35m de altura e 19,78m de envergadura (da ponta de uma asa à ponta da outra). O avião pode ser configurado para o transporte de passageiros e também de carga. Segundo a Embraer, o teto de serviço (altitude) é de 9.754 metros.