Avião da FAB levará parlamentares a velório e enterro de ACM

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi cedido ao Senado para os parlamentares que desejarem comparecer ao velório e enterro do senador Antônio Carlos Magalhães, em Salvador (BA). O vôo saíra de Brasília às 15 horas, com escala em Guarulhos, segundo informou a Secretaria Geral da Mesa do Senado. De acordo com a secretaria, não haverá homenagens em Brasília. O Palácio do Planalto também disponibilizou um avião da FAB para o translado do corpo do senador baiano de São Paulo para Salvador, onde será enterrado neste sábado, 21, às 17 horas no cemitério Campo Santo, mesmo local onde está seu filho, Luís Eduardo Magalhães, morto em 1998. O velório será no Palácio da Aclamação, que durante anos serviu de residência a governadores do Estado. ACM morreu nesta sexta-feira, aos 79 anos. Ele foi hospitalizado no dia 13 de junho para tratar de problemas renais e cardíacos. No dia 12 de julho, apresentou complicações médicas gástricas e intestinais, que adiaram a previsão de alta. O senador havia sido internado outras duas vezes. Em março, por conta de uma pneumonia e disfunção renal. Em seguida, em abril, voltou ao Incor por insuficiência cardíaca. O anúncio da morte foi às 11h40, e segundo a nota do Incor "em decorrência de falência de múltiplos órgãos, secundária à insuficiência cardíaca".